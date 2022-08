„Pociąg marzeń” dotarł do Poronina. Piesze wędrówki w górach i park rozrywki

Radośnie i bezpiecznie przebiegają wakacje zorganizowane przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej w ramach akcji „Pociąg marzeń”. Uczestniczą w nich polskie i ukraińskie dzieci, które wypoczywają w jednym z pensjonatów w Poroninie. W programie trwających do 30 sierpnia wakacji są piesze górskie wycieczki, wizyta w basenach termalnych oraz spływ Dunajcem. Jedna z głównych atrakcji turnusu – wyjazd do parku rozrywki Energylandia - już za nimi.

W ramach wakacyjnej akcji do Poronina pojechało 35 dzieci z Ukrainy, m.in. z Charkowa, Mariupola, okolic Kijowa i Lwowa.

- To dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych, ale także mieszkający na terytoriach okupowanych przez Rosję. Rozumiemy co te dzieci przeżyły i zdajemy sobie sprawę z tego, że po tych doświadczeniach mają potrzebę odpocząć – mówi siostra Wirginia ze Zgromadzenia Świętego Józefa, która we Lwowie prowadzi świetlicę dla dzieci z rodzin potrzebujących.