Pociągiem z Lublina do Łukowa już w grudniu. Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 dobiega końca

Kończy się przebudowa odcinka kolejowego na trasie Lubartów-Parczew. W ramach inwestycji m.in. powstały dwa nowe przystanki - w Berejowie i Laskach, zmodernizowano perony, które zostały wyposażone w antypoślizgową nawierzchnię ułatwiającą wsiadanie do pociągów i zyskały nowe oświetlenie, a na ośmiu stacjach i przystankach (Parczew, Parczew Kolejowa, Gródek, Zabiele, Brzeźnica Bychawska, Tarło, Pałecznica i Ciecierzyn) stanęły nowe ławki, wiaty i bardziej czytelne oznakowania.

- Przebudowa linii między Parczewem a Lubartowem to ważna inwestycja dla wszystkich mieszkańców regionu i turystów korzystających z kolei. Realizacja tego zadania w tym budowa dwóch nowych przystanków zwiększy dostępność do kolei i zapewni znacznie większy komfort dojazdu do Lublina i Łukowa – zauważa Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski.