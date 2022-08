Poczet koziołków lubelskich się powiększył. Przyszedł czas na Lucka. Zobacz zdjęcia

– W imieniu Lucka jest nawiązanie do LCK, ale nie oszukujmy się, to bardzo piękne staropolskie imię Lucjan, więc tradycja nadawania koziołków tradycyjnych polskich imion jest zachowana – mówi Łukasz Tarkowski z Fundacji Lubelskie Koziołki.

Dlaczego czwarty koziołek zawędrował akurat do LCK-u?

– Miejsca same do nas przychodzą, koziołki same wybierają, gdzie chcą stanąć – twierdzi Tarkowski.