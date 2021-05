Poczta Polska zainwestuje na Felinie. Nowa maszyna ma usprawnić sortowanie paczek

Do 11 tys. przesyłek na godzinę będą mogły obsłużyć nowe maszyny sortujące, które planuje zakupić Poczta Polska. Firma właśnie uruchomiła postępowanie na pozyskanie urządzeń. Mają one stanąć w oddziałach Poczty we Wrocławiu, Lisim Ogonie pod Bydgoszczą i w Lublinie.

- Spółka właśnie przystąpiła do wdrażania zmian strategicznych, które od kilkunastu lat były w Poczcie wyłącznie planowane, a teraz wymagają skutecznego wdrożenia - mówi Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej.

Wyzwaniem jest dostosowanie się do rosnącego rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczek. Od początku pandemii zmiany przyzwyczajeń klientów skokowo przyspieszyły. W ubiegłym roku w Polsce zostało wysłanych 814 mln przesyłek. To wzrost o jedną trzecią w stosunku do 2019 r. Coraz częściej kupujemy przez internet. W efekcie pracownicy Poczty Polskiej mają coraz więcej pracy. Zauważają to też osoby zatrudnione w sortowni na lubelskim Felinie. Przez halę przechodzą przesyłki ze wschodniej części kraju, a także paczki transportowane koleją z Chin do Polski.