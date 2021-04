Poczta rekrutuje na potęgę. Pandemia nie spowodowała lawiny zwolnień w Lublinie

Rekrutacja ma związek ze zmianami w prawie, które wchodzą w życie 1 lipca bieżącego roku. To wtedy Poczta przejmie proces składania elektronicznych zgłoszeń celnych importowych. W ten sposób spółka stanie się „bramą podatkową” między UE, a krajami leżącymi poza jej granicami, w tym głównie Chinami. Do obsługi importowanych przesyłek Poczta potrzebuje dodatkowych rąk do pracy.

Nabór dotyczy zarówno pracowników Poczty, którzy chcieliby się przekwalifikować, jak również kandydatów z zewnątrz. Kampania rekrutacyjna potrwa do końca kwietnia. Osoby zainteresowane ofertą zatrudnienia mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej firmy do końca miesiąca.

Od początku pandemii MUP udziela pomocy firmom borykającymi się z problemami finansowymi. Przedsiębiorcy mogą liczyć na pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności oraz dotacje „branżowe” w wysokości do 5 tys. zł i dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. MUP wypłaca też wsparcie osobom samozatrudnionym i dofinansowania dla organizacji pozarządowych. Do czwartku do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie wpłynęło ponad 35 tys. wniosków o udzielenie wsparcia.