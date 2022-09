„Poczuliśmy, że możemy więcej” - opinie trenerów po meczu Wisła Puławy - KKS 1925 Kalisz

- Po meczu w Lublinie (wygranym z Motorem 6:2 – red.) powiedzieliśmy sobie, że można zagrać bardzo dobre spotkanie i skutecznie, ale trzeba to podtrzymać w następnym. Jeżeli nie zdobylibyśmy trzech punktów na własnym boisku, to zwycięstwo w Lublinie mniej by smakowało – nie ukrywa Mariusz Pawlak.