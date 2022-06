Pod kaskiem krzyczałem: „wypad” - komentarze po meczu Motoru we Wrocławiu

Początek zawodów we Wrocławiu należał do gości, którzy w pierwszej serii uzyskali czteropunktową przewagę 14:10. Wynik byłby korzystniejszy, gdyby nie błąd Mikkela Michelsena w pierwszym wyścigu. Duńczyk odszedł za daleko od krawężnika i tym utrudnił jazdę Hampelowi, a także umożliwił atak z trzeciego miejsca Glebowi Czugunowowi.

Drugą serię wrocławianie wygrali różnicą sześciu punktów i po 7. wyścigu wygrywali 22:20. Gospodarze w pierwszej połowie spotkania chętnie korzystali z zewnętrznej części toru, a lublinianie skupiali się na jeździe przy krawężniku. Później także żużlowcy Motoru szukali szybkości po szerokiej.

- Po każdej serii rozmawialiśmy, jakimi ustawieniami jedziemy i co działa w motocyklach – mówił Jarosław Hampel. - Ale nie u każdego działa to samo. Nie ma złotej recepty dla wszystkich ustawień. Trochę byliśmy zdziwieni, że szeroka zaczęła jechać, a później znowu krawężnik. To pokazuje, że tor był dziwny. W jednej serii można było jechać bardzo daleko po zewnętrznej, a w następnej należało pilnować krawężnika – zdradził przed kamerą Canal+ Sport.