Pod lupą NIK komunalne spółki z Lublina, Chełma, Białej Podlaskiej, Puław. Efekt? Sześć zawiadomień do prokuratury

Lublin: O ok. 12 proc. MPWiK chciał podnieść stawki za wodę i ścieki. Usłyszał „nie”. Co to teraz oznacza dla naszych rachunków?

4,33 zł za metr sześcienny wody i 5,70 zł za metr sześcienny ścieków – MPWiK chciał o ok. 12 procent podnieść stawki opłat od początku czerwca. Kolejne podwyżki planował od połowy 2022 r. oraz połowy 2023 r. Usłyszał „nie”. Ma teraz miesiąc na przedstawienie nowych propozycji. Co to oznacza dla naszych rachunków?