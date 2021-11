Pod wpływem alkoholu i z zakazem jazdy. Dzięki czujności mieszkańców Puław policja zatrzymała dwóch nietrzeźwych kierowców

W ostatni weekend (30-31.10) po niepokojących sygnałach napływających do puławskiej komendy, funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn, których „styl jazdy" zaniepokoił przypadkowych obserwatorów.

- Pierwszy z zatrzymanych to 33-letni obywatel Ukrainy, który jeździł po Puławach mając 3,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna nie posiadał przy sobie prawa jazdy, stracił je przy wcześniejszym zatrzymaniu za to samo wykroczenie. Drugi zatrzymany to 32-letni mieszkaniec Puław, który kierował swoim audi mając we krwi 1,6 promila alkoholu, który również posiada aktywny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi - informuje podkomisarz Ewa Rejn-Kozak.