Pod wpływem alkoholu ukradł ciągnik rolniczy. Radiowozy ruszyły za nim w pościg

Na miejsce niezwłocznie pojechały policyjne patrole. Funkcjonariuszom udało się namierzyć sprawcę, który pomimo włączonych sygnałów dźwiękowych i świetlnych nie zamierzał się zatrzymać. Uciekał leśnymi i polnymi drogami.

– W pewnym momencie, kiedy ścigany ciągnik wjechał na asfaltową drogę w Niezabitowie, jeden z uczestniczących w pościgu radiowozów wyprzedził maszynę i zmniejszył prędkość próbując zmusić kierującego nim mężczyznę do zatrzymania. 41-latek nie zamierzał się jednak poddawać. Najpierw usiłując zepchnąć z drogi drugi wyprzedzający go radiowóz, a później z impetem uderzył w usiłujący go zatrzymać jadący z przodu policyjny samochód – relacjonuje asp. sztab. Edyta Żur z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.