Podczas pandemii wzrosły dochody przedsiębiorców. Efekt rządowego wsparcia? Jednak są też obawy

Z danych skarbówki wynika, że przedsiębiorcy z naszego regionu zapłacili w ubiegłym roku ponad 1,2 mld zł należnego podatku. To o blisko 200 mln zł więcej niż w 2019 r. Zestawienie odnosi się do osób, które rozliczają się z fiskusem za pośrednictwem zeznań PIT-36L.

– Dane pochodzące ze złożonych zeznań podatkowych za 2020 r., pokazują, że przedsiębiorcy poradzili sobie z pandemią Covid-19, jak też wywołanymi koronawirusem skutkami. Świadczy o tym, m.in. liczba osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, czy wynikający z zeznań rocznych podatek należny, z roku na rok zwiększający swoją wysokość – mówi Michał Deruś, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem za pośrednictwem zeznań PIT-36L płacą 19-procentowy podatek liniowy. Oznacza to, że ich łączny dochód za 2020 r. to ok. 6 mld zł.