Podczas upałów pamiętajmy o naszych zwierzakach, one też chcą pić

Już dwa lata temu miskę z wodą można było zobaczyć przed urzędem w gminie Konopnica, z kolei w Zamościu nasi pupile mogli korzystać z poidełka dla zwierząt na Rynku Wodnym. Tydzień temu pojemniki na wodę wraz ze specjalnymi stojakami z wizerunkiem czworonoga porozstawiano w kilkunastu lokalizacjach na terenie Puławach, m.in. przed urzędem, w pobliżu szkół czy wybiegu dla psów na błoniach. W ramach akcji edukacyjnej „Woda dla Pupila” puławscy urzędnicy włączają się w pomoc zwierzętom, by w upalne dni miały dostęp do świeżej wody.

– W trosce o naszych braci mniejszych, którzy tak jak my narażeni są na udary związane z bardzo wysokimi temperaturami, w kilku lokalizacjach na terenie miasta ustawione zostały miski z wodą. W upały nie myślimy tylko o sobie, nie zostawiamy zwierząt czy dzieci w nagrzanych samochodach, dbamy o zdrowie swoje i naszych najbliższych. Zachęcam do przyłączenia się do akcji, pomaganie nie zawsze musi kosztować, często po prostu wystarczą chęci – apeluje na Facebooku Beata Kozik, wiceprezydentka miasta Puławy.