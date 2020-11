Poddasze też do poprawki. Remont szkoły Vetterów poszerza front robót. Ile mogą kosztować dodatkowe prace?

Tych robót nie planował pierwotnie ratusz w ramach remontu szkoły im. Vetterów przy ul. Bernardyńskiej. Chodzi o przebudowę poddasza. M.in. zabezpieczyć trzeba konstrukcje drewniane preparatami ogniochronnymi, wykonać sufity podwieszane, ścianki działowe, docieplenie, ale też poprawić system wentylacji. W poniedziałek ratusz dowidział się ile to może go kosztować. Urzędnicy oszacowali koszt robót na 646,8 tys. zł. Wykonaniem jest zainteresowanych sześć firm. Złożone przez nie oferty wahają się od 414,2 tys. zł do 1,2 mln zł. Tylko jedna oferta - firmy Edach, która wykonuje główny remont - jest powyżej progu finansowego określonego przez ratusz.

Konieczność poprawy poddasza to nowość w projekcie remontu szkoły.