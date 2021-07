Podniebne akrobacje czas zacząć! Zobacz zdjęcia z Urban Highline Festiwal w Lublinie Małgorzata Genca

Podniebne akrobacje, tańce na linie, występy uliczne. To jest to na co to miasto czekało! Od czwartku w Lublinie rozpoczął się Carnaval Sztukmistrzów, a wraz z nim Urban Highline Festiwal. Przechodząc przez Stare Miasto wystarczy spojrzeć w górę i można zobaczyć rozwieszone liny, a na nich osoby, które wykonują akrobacje. I my poszliśmy podziwiać! Też zobaczcie!