Podtopienia i połamane drzewa. Intensywne opady deszczu w woj. lubelskim nie ustępują. Ponad 100 interwencji strażaków

Nic nie wskazuje na to by pogoda we wtorek miała ulec zmianie. Od poniedziałku w województwie lubelskim pada deszcz, co stanowi realne zagrożenie dla wielu domostw. Strażacy z naszego regionu otrzymali około 120 zgłoszeń – stan na 24 sierpnia godzina 12.

Lubelscy strażacy musieli wyjeżdżać do m.in. 94 podtopień oraz 30 uszkodzonych drzew. Jak poinformował nas dyżurny PSP w Lublinie najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie lubelskim, janowskim oraz kraśnickim.

Podtopienia Za Cukrownią

Mieszkańcy tej dzielnicy w Lublinie w trakcie intensywnych opadów deszczu są narażeni na podtopienia – szczególnie nieruchomości przy ulicy Wapiennej (dzielnica Rury) i Dzierżawnej (dzielnica Za Cukrownią). Aktualnie jeden zastęp straży pracuje przy wypompowywaniu wody w tym rejonie miasta.

IMGW ostrzega – będzie dużo deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert dla województwa lubelskiego o intensywnych opadach deszczu.