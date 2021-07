Podwyżka pensji prezes Motoru. Zrobi wrażenie na prezesach miejskich spółek? Krzysztof Nowacki

Marta Daniewska, prezes Motoru Lublin, w towarzystwie trenera Marka Saganowskiego (z lewej) oraz Władysława Żmudy, legendy lubelskiego klubu Motor Lublin

Pensja prezes zarządu Motoru Lublin S.A. może wzrosnąć nawet do 20 tys. złotych netto miesięcznie. Niezbędną do tego uchwałę podjęło walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki. Natomiast sprawozdanie finansowe spółki za 2020 rok wykazało stratę ok. 4,2 mln zł.