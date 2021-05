Podwyżki za śmieci przyjęte z naruszeniem prawa? Fundacja Wolności chce, aby wojewoda zbadał uchwałę lubelskich radnych

Ok. 86 mln zł rocznie potrzebuje miasto na obsługę systemu śmieciowego. Aby dysponować taką sumą, musi dostać pieniądze od mieszkańców. Do przeliczenia stawki ratusz przyjął liczbę 280 tys. lublinian. Zdaniem Fundacji Wolności to błędne rozwiązanie. Fundacja skierowała właśnie do wojewody lubelskiego wniosek o sprawdzenie czy radni nie naruszyli prawa.