Pół miliona szczepień wykonanych w Lubelskiem. Ile osób jest już po dwóch dawkach?

Liczba wykonanych szczepień w naszym regionie właśnie przekroczyła pół miliona. Z czego 144 tys. osób ma za sobą już dwie dawki. Do tej pory w punktach szczepień prowadzonych przez SPSK1: przy ul. Radziwiłłowskiej i ul. Langiewicza zrealizowano ponad 25 tys. szczepień.

– Spośród zapisanych do szczepienia nie stawiło się 1,5 proc. osób, a w przypadku około 0,6 proc. nastąpiła odmowa kwalifikacji pacjenta do zaszczepienia – informuje Anna Guzowska, rzecznik SPSK1.

Najstarszą osobą, która dostała zastrzyk przeciw Covid w punkcie szpitala tymczasowego była pani, która w tym roku obchodzi setne urodziny. Wkrótce punkt przy ul. Radziwiłłowskiej zwiększy swoje „moce przerobowe”.

– Jesteśmy w trakcie dostosowywania infrastruktury budynku i uruchamiamy właśnie dodatkowe stanowiska, by zwiększyć dotychczasowy dzienny poziom szczepień z ok. 380 do ponad 500. Nastąpi to jeszcze w tym tygodniu, będzie jednak uzależnione również od ilości otrzymywanych dawek – dodaje Guzowska.