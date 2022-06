Pół roku bez mostu na Żeglarskiej. Kłopot dla kierowców, pasażerów komunikacji miejskiej ale też … działkowców

- Objazd wyznaczono ul. Janowską. Dojazd do Zemborzyc możliwy będzie również ul. Zemborzycką, Osmolicką i dalej ul. Cienistą – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza. Objazdy to konsekwencja zamknięcia dla ruchu ul. Żeglarskiej. Ma to nastąpić od poniedziałku (6.06).

Z Żeglarskiej nie będzie można korzystać co najmniej do końca listopada. To oznacza olbrzymie utrudnienia dla kierowców, pasażerów komunikacji miejskiej ale też m.in. działkowców. – Nie będziemy mogli dotrzeć do naszych ogrodów – alarmują posiadacze działek na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słonecznik”. I tłumacza: - Wejście od strony ul. Żeglarskiej jest najbliżej naszych ogrodów. Zastanie zamknięte ze względu na budowę mostu. Mamy korzystać z innych bram a to oznacza dla nas, w większości osób w zaawansowanym wieku, konieczność pokonywania dodatkowej trasy. A przejścia każdego dodatkowego metra to dla nas spory wysiłek.

Miasto przekonuje, że nie ma możliwości zachowania – w trakcie trwania inwestycji – wejścia do ogrodów od strony Żeglarskiej. - Dojazd do ogródków działkowych będzie zapewniony istniejącymi czterema wjazdami od strony ul. Janowskiej. Takie rozwiązanie zostało przedstawione na spotkaniu z działkowcami. Jest to jedyna możliwa alternatywa na czas trwania inwestycji - wskazuje Góźdź.