Polacy na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020. Śledź zmagania polskich olimpijczyków na żywo!

Igrzyska w Tokio odbywają się w cieniu pandemii koronawirusa. Sportowcy codziennie będą testowani pod kątem COVID-19.

„Wymogiem jest tylko to, aby zawodnicy byli testowani codziennie pod kątem COVID-19, nosili maseczki ochronne i używali środków dezynfekcji. W tym celu Polski Komitet Olimpijski zwrócił się z prośbą do jednego z najstarszych polskich zakładów farmaceutycznych – Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A., który ufundował dla Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej półmaski filtrujące TZF FFP 2 NR oraz Trisept żel do higienicznej dezynfekcji rąk, o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym” - mówi Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Całą rozmowę z prezesem PKOl przeczytacie tutaj:

https://sportowy24.pl/andrzej-krasnicki-jestem-ostatnia-osoba-ktora-bedzie-wywierala-medalowa-presje-na-olimpijczykach/ar/c2-15721934