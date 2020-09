Policja podsumowała wakacje w woj. lubelskim. Mniej wypadków na drogach, ale więcej utonięć

- W okresie dwóch minionych miesięcy odnotowaliśmy 228 wypadków, w wyniku których 29 osób poniosło śmierć. Obrażenia w wypadkach odniosło 238 osób. W analogicznym okresie roku 2019 doszło do 282 wypadków, w których zginęło 39 osób, a 301 zostało rannych - wyliczała podinsp. Renata Laszczka-Rusek, rzeczniczka prasowa komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.

Policja kontrolowała też autokary, którymi dzieci i młodzież jeździły na kolonie czy obozy. - Przeprowadziliśmy blisko 836 kontroli, podczas których stwierdzonych zostało 18 usterek, w 6 przypadkach zatrzymane zostały dowody rejestracyjne - mówiła rzeczniczka.

Tragiczny jest bilans utonięć. W czasie wakacji w województwie lubelskim utonęło 14 osób. Rok wcześniej ofiar było pięć.

- W tegorocznej statystyce utonięć nie było dzieci. Najmłodsza ofiara to 23 latek, który utonął w rzece Krzna w powiecie bialskim - poinformowała Renata Laszczka-Rusek. - Główne przyczyny tragicznych zdarzeń nad wodą to niezmiennie brawura, brak wyobraźni, ostrożności i niestety także alkohol. W wielu wypadkach do tragicznego finału na szczęście nie doszło dzięki interwencji ratowników, policjantów, a także postronnych osób - dodała.