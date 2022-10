Policyjna akcja "Stop-drift". Zatrzymany diagnosta, który poświadczał nieprawdę

Chyba każdemu mieszkańcowi Lublina (a szczególnie tym mieszkającym w pobliżu większych, przelotowych ulic) nieobce są głośne dźwięki samochodów ścigających się nocną porą. Zainteresowali się zjawiskiem także lubelscy policjanci - od miesiąca prowadzą regularne akcje „Stop – drift”, podczas których zwracają szczególną uwagę na kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego oraz zakłócających godziny ciszy.

Pomimo zatrzymywania dowodów rejestracyjnych niektóre auta bardzo szybko pojawiały się z powrotem na ulicach. Nie inaczej było w przypadku samochodu marki Audi, który w środę w godzinach porannych został zatrzymany do kontroli. W trakcie sprawdzania stanu technicznego okazało się, że przekracza on dopuszczalne normy emisji hałasu, policjanci zatrzymali więc dowód rejestracyjny i polecili 25-letniemu kierowcy udać się na ponowny przegląd.

Na niewiele się to zdało, bowiem już kilka godzin później to samo Audi pojawiło się ponownie na drogach - po badaniu technicznym, (przebiegło bez uwag i żadnych napraw) oraz z całkowitym przeglądem na kolejny rok. Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP wraz z pracownikiem Urzędu Miasta natychmiast udali się do stacji, gdzie wykonany został ów przegląd. Zatrzymali tam 21-letniego diagnostę odpowiedzialnego za jego wydanie oraz zabezpieczyli obszerną dokumentację i monitoringi. Mężczyzna trafił do celi i usłyszał zarzuty dotyczące poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, na które odpowie jako osoba pełniąca funkcję publiczną. Grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia.