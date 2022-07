Politechnika Lubelska chwali się sukcesami. Rektor dostał 2,5 mln zł na cztery projekty

Przy jednym z nich lubelska uczelnia będzie współpracowała z Politechniką Białostocką i Politechniką Rzeszowską. Nie będzie to pierwsza wspólna misja trzech politechnik ściany wschodniej. Przypomnijmy, w kwietniu zostało podpisane porozumienie o powołaniu politechnicznej sieci Via Carpatia, która na realizację wspólnych działań rocznie dostanie z ministerstwa edukacji i nauki 10 mln zł. Kolejnym zadaniem konsorcjum, po wygranej w konkursie „Polska Metrologia”, będzie stworzenie innowacyjnej techniki pomiarowej przy wykorzystaniu algorytmu cyfrowego przetwarzania danych. Właśnie na to trzy wschodnie uczelnie techniczne dostaną kolejny milion.

– Projekt bazuje na metrologii aplikacyjnej, czyli ma pewien wymiar zastosowań praktycznych. Opracowana w jego ramach technika ma być ukierunkowana przede wszystkim na wykorzystanie przede wszystkim w przemyśle – wyjaśnia prof. Jerzy Józwik, dyrektor Biura Polskiej Unii Metrologicznej.

Drugi najdroższy w realizacji projekt dotyczy inteligentnej techniki pomiarowej w diagnostyce i prognozowaniu pęknięć wałów oraz ich dokładności wymiarowo-kształtowej. W praktyce oznacza to, że naukowcy będą musieli opracować, a następnie wykorzystać zaawansowane cyfrowe metody metrologiczne przede wszystkim w dwóch celach: rozpoznanie zaistniałych pęknięć i opracowanie nowego kryterium pękania materiałów. Ten projekt również może mieć zastosowanie w przemyśle, a jego realizacja także opiewa na blisko milion zł.