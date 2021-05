Politechnika Lubelska na starych zdjęciach. Jak zmieniły się budynki uczelni? Zobacz

NOWE Najcenniejsze kluby na świecie. Mimo pandemii ich wartość wzrosła

Choć pandemia koronawirusa wywróciła do góry nogami mnóstwo rozgrywek, to wartość najlepszych klubów w swoich dyscyplinach głównie rosła. Według szacunków magazynu „Forbes”, średnio jest większa o 9,9 proc. w stosunku do poprzedniego roku.