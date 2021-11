Politechnika Lubelska zaprezentowała największy we wschodniej Polsce tunel aerodynamiczny. Sprawdzili go żużlowcy Motoru Lublin

Oddanie do użytku laboratorium aerodynamiki doświadczalnej jest wydarzeniem na skalę ogólnopolską. Dzięki temu w Lublinie został wybudowany największy we wschodniej części kraju tunel aerodynamiczny o obiegu zamkniętym. Umożliwia on prowadzenie prac badawczych związanych z lotnictwem, energetyką wiatrową, budownictwem, motoryzacją oraz sportem.