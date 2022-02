Polityka zdrady i pobłażliwości wobec agresora. Felieton redaktora naczelnego

Pieriestrojkę wymyślono w dobie Jurija Andropowa, ale wdrażać ją w życie zaczął wspomniany już Gorbaczow w 1985 roku. I nie chodziło mu wcale o wyzwolenie kogokolwiek spod jarzma bratniej miłości, ale o budowę nowego kursu politycznego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR). Istotą tego procesu przekształceń była modernizacja gospodarki, jej częściowe urynkowienie, ale także zwiększanie swobód obywatelskich oraz ocieplanie stosunków z państwami zachodnimi. Tak bronił się system komunistyczny, licząc na to, że nastąpi powrót do źródeł, przynajmniej w części ekonomicznej, czyli do założeń Nowej Polityki Ekonomicznej z lat 20. XX wieku. Na szczęście przemiany poszły głębiej, pragnienie wolności wygrało i w konsekwencji udało się rozbić blok państw socjalistycznych. Niepokoi dziś próba jego odbudowy.

Jednym z efektów pieriestrojki, bardzo ważnym z punktu widzenia dzisiejszej polityki Kremla, było potwierdzenie negowanych przez dziesięciolecia wydarzeń historycznych, w tym m.in. podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow czy wzięcia odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Dzisiejsza polityka Władimira Putina jest całkowitym odwróceniem tej tendencji. Po raz kolejny zachęcam do przeglądania oficjalnej strony internetowej Ambasady Rosji w Polsce. To bardzo ważne i oficjalne źródło informacji o ówczesnej polityce Federacji Rosyjskiej. Mamy tu zakładkę „O historii Rosji i stosunków rosyjsko-polskich” i podstronę „O układzie monachijskim z 1938 roku”. Publikowane tam dokumenty wprost pokazują, że Rosja zrzuca dziś z siebie odpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej, zapominając o tym, że skutkiem pieriestrojki było stanięcie w duchu prawdy i przyznanie się do współsprawstwa.