Polki, Polacy i… Tom Hanks kochają „Malucha”. Legendarne auto Polaków jest wciąż na topie. Ile dziś kosztuje Fiat 126p? KS

Większość obywateli w kraju między Bugiem a Odrą na widok poczciwego „Malucha” natychmiast się uśmiecha. Popularny „Fiacik” to kultowe auto kilku pokoleń. Choć pojazd ten dostarczał wielu nerwowych chwil swoi właścicielom to jedno jest pewne: większość z nas ma słabość do Fiata. Dlaczego?