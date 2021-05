Polki pracowały w domach publicznych w Danii. Sześć osób podejrzanych o zarabianie na cudzym nierządzie

Postawienie zarzutów to efekt śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy CBŚP z Lublina. Postępowanie nadzoruje lubelski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

Grupa werbowała Polki, które najczęściej były w trudnej sytuacji materialnej. Kobiety były wysyłane do Danii na tzw. tournée. Poszczególne kobiety trafiały do jednego z co najmniej trzech lokali na terenie tego państwa. Były to apartamenty lub domy należące do członków grupy.