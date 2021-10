„Polonista to nie zawód, lecz hobby”. Lubelski oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów obchodzi 25-lecie

– Żeby być polonistą, trzeba czuć powołanie. Mnie się udało robić w życiu to, co lubię – mówi przewodnicząca lubelskiego oddziału SNaP Anna Zielińska. – Polonista to trochę człowiek-orkiestra. Robi akademię, przygotowuje dzieci do egzaminów, pisze wiersze, tworzy publikacje. Z podstawy programowej wynika też, że polonista powinien znać się i na dziennikarstwie, i na malarstwie, i na historii – wylicza.