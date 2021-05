Polscy streamerzy łączą siły dla potrzebujących ze Szlachetnej Paczki!

Charytatywny stream Gra Paczka odbędzie się w dniach 27-30 maja. To już trzecia odsłona eventu Szlachetnej Paczki, który gromadzi przed ekranami tysiące fanek i fanów dobrej zabawy oraz mądrego pomagania.

Streamy w ramach eventu Gra Paczka 3 będzie można oglądać na kanale głównym wydarzenia na Twitchu oraz na stronie www.grapaczka.pl. Gracze mogą dołączyć także do społeczności Gra Paczki w aplikacji Discord .

„Streamerzy pomagają”

Jeszcze kilka lat temu pan Tomasz wiódł normalne życie. Podczas niefortunnego skoku do wody złamał kręgosłup. Teraz nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, nawet na wózku. Aby utrzymywać kontakt z ludźmi, mężczyzna potrzebował sprzętu, na który nie było go stać. Gamerzy biorący udział w poprzednich edycjach Gra Paczki postanowili pomóc, przygotowując dodatkowo Szlachetną Paczkę. Oprócz sprzętu do pana Tomasza trafiło upragnione łóżko rehabilitacyjne.

– To stało się dzięki Gra Paczce. Środki z tej edycji pomogą Szlachetnej Paczce dotrzeć do tych, u których pomocy jeszcze nie było. Wszystko dzięki streamerom, dzięki graczom – mówi Konrad Kruczkowski, Wiceprezes Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki i Gra Paczki. – Mamy ogromną wdzięczność. Przy poprzednim projekcie, gdy nie wiedzieliśmy jeszcze, czy znajdzie się darczyńca dla pana Tomasza, mieliśmy taki cel: żeby mógł obejrzeć kolejną edycję streamu. Dziś wiemy, że to się wydarzy. Pan Tomasz będzie widzem Gra Paczki 3.