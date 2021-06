Polska 2050 poszerza skład w województwie lubelskim. Do Szymona Hołowni dołączyli kolejni samorządowcy z regionu

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Chełmie, w której wzięli udział przedstawiciele ruchu Szymona Hołowni z naszego regionu (m.in. posłanka Joanna Mucha i senator Jacek Bury), poznaliśmy nazwiska czterech kolejnych samorządowców z województwa lubelskiego, którzy zasilili lubelskie struktury Polski 2050. Wśród nowych członków ruchu znalazła się m.in. Ewa Jaszczuk, która od 2014 r. zasiada w Sejmiku Województwa Lubelskiego (została wybrana z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego). W latach 2006-2010 była radną Rady Miasta Chełm.

- Bardzo się cieszę, że jestem właśnie tu, w tym miejscu i dołączam do ruchu Polska 2050. To jest nasza przyszłość, to jest przyszłość naszych dzieci i naszych wnuków. Polska 2050 to Polska zielona, demokratyczna, solidarna i Polska bezpieczna, bez podziałów na lepszych i gorszych - mówiła podczas konferencji prasowej Ewa Jaszczuk.