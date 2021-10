Polska - Niemcy w listopadzie w Lublinie. Koszykarze zagrają w hali Globus o punkty w eliminacjach mundialu

Reprezentacja Polski wróci do Lublina po dwóch latach, ale tym razem zagra tutaj bardzo ważne spotkanie o punkty w kwalifikacjach do mundialu w 2023 roku. Partnerami wydarzenia są miasto i województwo lubelskie. - To będzie mecz elektryzujący fanów, ponieważ spotkania z Niemcami zawsze są wyjątkowe dla polskich kibiców i zawodników. Reprezentacja zagra pod wodzą nowego selekcjonera, Igora Milicica, nowego sztabu szkoleniowego oraz w odmłodzonym składzie. Warto więc przyjść i kibicować – podkreśla prezesa PZKosz.

- To bardzo ważne spotkanie w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. Zapraszam kibiców z całej Polski, żeby przyjechali do Lublina, stworzyli wspaniałą atmosferę i pomogli osiągnąć sukces – mówi Igor Milicić, od 1 października trener drużyny narodowej.

W 2019 roku Polacy zagrali w Lublinie towarzyskie spotkanie z Holandią, które było elementem przygotowań do poprzednich mistrzostw świata. - Jestem przekonany, że Lublin znowu okaże się szczęśliwy dla naszej reprezentacji. Jesteśmy jednym z ważniejszych miast na sportowej mapie Polski, a to też motywuje naszych sportowców do osiągania lepszych wyników. Inwestycja w sport zwraca się wielokrotnie, świetnymi wynikami i emocjami, których potrzebują kibice oraz promocją miasta i regionu – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.