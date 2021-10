Polski Cukier MKS Avia Świdnik pokonał we własnej hali ekipę MKS Będzin i wskoczył na fotel lidera. Zobacz zdjęcia

Niesamowita pogoń będzinian od 12:20 do 26:24 w pierwszym, wygranym secie i wymarzone otwarcie (9:3) w drugiej partii nie wystarczyły do pokonania Polskiego Cukru MKS Avia Świdnik. Niezwykły przebieg miała szczególnie premierowa odsłona, gdyż wydawało się, że gospodarze nie mogą stracić 8-punktowego prowadzenia. Goście nie poddali się jednak, doprowadzając w końcówce do remisu, a potem wygrali na przewagi. Przy stanie 24:24 najpierw pewnie zaatakował Wiktor Musiał, a chwilę później asa serwisowego na stronę świdniczan posłał Jakub Rohnka.

Goście poszli za ciosem i po serii asów Musiała rozpoczęli drugą partię od prowadzenia 4:0. Nie pomógł nawet czas trenera gospodarzy Witolda Chwastyniaka, gdyż chwilę potem będzinianie wygrywali już 9:3. Po serii świetnych zagrywek Urbanowicza, gospodarze doprowadzili jednak do remisu po 10. Potem trwała walka punkt za punkt, ale w końcówce to miejscowi mieli trzy piłki setowe (24:21). W ostatniej akcji tej części gry błąd w ataku popełnił Rohnka i Avia wygrała drugiego seta do 22.