Polski Cukier MKS Avia Świdnik przegrał pierwsze starcie o podium Tauron 1. Ligi. Zobacz zdjęcia

Początek meczu był wyrównany, jednak przy zagrywce Wojciecha Kaźmierczaka do głosu zaczęli dochodzić bydgoszczanie, odskakując na 9:5. Świdniczanie nie poddawali się i zdołali doprowadzić do remisu 15:15. Końcówka ponownie należała do gospodarzy, którzy wygrali ostatecznie premierową odsłonę 25:22.

W pierwszej fazie drugiej partii oba zespoły walczyły punkt za punkt i dopiero po udanym bloku miejscowi uzyskali dwa oczka zaliczki (9:7). Od tej pory bydgoska ekipa zaczęła stopniowo powiększać swoją przewagę (12:8, 20:10) i w efekcie rozbiła gości w tej części gry 25:13, obejmując prowadzenie w całym pojedynku 2:0.

W trzecim secie świdniczanie poderwali się jeszcze do walki i w pewnym momencie wygrywali nawet różnicą czterech punktów (14:10). Bydgoszczanie odrobili straty (17:17) i w końcowej fazie tej partii uzyskali 2-punktowe prowadzenie (20:18), którego nie oddali już do końca. Wygraną pewnym atakiem przypieczętował były zawodnik LKPS Politechniki Lublin, Damian Wierzbicki.