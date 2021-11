Polski Cukier MKS Avia Świdnik przegrał we własnej hali z ekipą Chemeko-System Gwardia Wrocław. Zobacz zdjęcia

Od początku sobotniego starcia to wrocławianie narzucili swój rytm gry, odskakując szybko na 7:3. Drużyna ze Świdnika robiła co mogła, aby dogonić przyjezdnych (9:11, 13:16), jednak team ze stolicy Dolnego Śląska kontynuował swoją dobrą grę, wygrywając premierową odsłonę do 22.

Druga partia była wyrównana do stanu po 13, ale od tego momentu coś się zacięło w świdnickim zespole, bowiem goście odskoczyli na 19:14. Szkoleniowiec Avii zdecydował się wówczas na podwójną zmianę, a na boisko weszli Bartłomiej Żywno i Kamil Durski. Gospodarze zaczęli stopniowo odrabiać straty i w końcówce tej części gry dogonili rywali, doprowadzając do gry na przewagi. Świdniczanie nie wykorzystali jednak swojej szansy, gdyż decydujące akcje potoczyły się po myśli gości, którzy wygrali drugiego seta 26:24.

Podopieczni trenera Witolda Chwastyniaka wyciągnęli wnioski z porażki na początku trzeciego seta, obejmując prowadzenie 6:3. Gwardziści szybko doprowadzili do remisu (8:8), a następnie zaliczyli udaną serię, wypracowując sobie dwa oczka zaliczki (11:9). Świdniczanie próbowali dotrzymać kroku rywalom, jednak wrocławianie nie dali się już dogonić, zwyciężając w trzeciej partii 25:22 i w całym meczu 3:0.