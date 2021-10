Polski Cukier MKS Avia Świdnik z pierwszą porażką w rozgrywkach Tauron 1. Ligi. Zobacz zdjęcia

Początek meczu nie zapowiadał gładkiej porażki Avii, która w pierwszym secie wyszła na prowadzenie 7:3. Stopniowo inicjatywę zaczęli przejmować jednak gospodarze, którzy nie wstrzymywali ręki w polu zagrywki, a gdy błąd w ataku popełnił Przemysław Toma na tablicy wyników pojawił się remis po 12. Od połowy seta to Legia zaczęła kontrolować grę na boisku (17:15, 20:15), ale zespół Polskiego Cukru MKS Avia nie zamierzał składać broni, doprowadzając do remisu 23:23. Była to zasługa dobrych ataków Przemysława Tomy oraz Barłomieja Żywno. Premierową odsłonę spotkania rozstrzygnęła gra na przewagi, którą wygrali miejscowi 27:25. W ostatniej akcji Bartosz Stępień szczelnym blokiem zatrzymał atak Kamila Kosiby.

Zespół z Warszawy poszedł za ciosem. W kolejnej partii bardzo szybko narzucił bowiem świdniczanom swój rytm gry, a na środku nie do zatrzymania był Akala (8:5). Chwilę później dłuższą wymianę skończył Jakub Abramowicz i wówczas o czas poprosił trener gości Witold Chwastyniak (10:5). Po powrocie na boisko warszawianie zaczęli stopniowo powiększać przewagę (15:8, 23:16), wygrywając drugą partię do 18.