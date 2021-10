Polski Cukier Pszczółka Start Lublin przed meczem z niewygodnym przeciwnikiem

W wielu dyscyplinach sportowych dochodzi do sytuacji, w których pewne drużyny nie potrafią pokonać danego rywala przez długi czas. Tak jest w przypadku czerwono-czarnych i warszawskiej Legii. Po raz ostatni podopieczni trenera Davida Dedka wygrali bowiem ligowe spotkanie ze stołecznym zespołem 27 stycznia 2018 roku. Od tamtej pory lublinianie zanotowali pięć kolejnych porażek z "Legionistami" w Energa Basket Lidze, przegrywając zarówno w hali Globus, jak i na obcym parkiecie.

"Startowcy" mają na uwadze przed nadchodzącą rywalizacją, że każda seria się kiedyś kończy. Zwłaszcza że przystępują do meczu z warszawskim zespołem po przełamaniu w poprzedni weekend. W ostatnią sobotę ekipa z Lublina zwyciężyła po dogrywce MKS Dąbrowa Górnicza, kończąc tym samym passę czterech porażek z rzędu. - Zespół wykazał się ogromną determinacją i walczył przez całe spotkanie jak jedna drużyna, co moim zdaniem było kluczowym elementem zapewniającym wygraną - uważa trener David Dedek. - Poza tym zatrzymaliśmy łatwe punkty przeciwnika spod kosza oraz ograniczyliśmy ich zbiórkę w ataku. Mieliśmy trochę problemów z przechodzeniem dąbrowian z obrony do ataku, ale na szczęście to nie zdecydowało o końcowym wyniku - dodaje szkoleniowiec.