Polski Ład w Świdniku. Do polskich samorządów mają trafić miliardy złotych

W ramach przedsięwzięcia samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania na inwestycje społeczne, kulturalne i infrastrukturalne m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami. Programy mają podnieść poziom efektywności gospodarki i zarobki mieszkańców.

- To program do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno do gmin, powiatów, dużych miast i województw. To szansa na zrealizowanie inwestycji, które leżały na półce, bo brakowało pieniędzy - wyjaśnia Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.