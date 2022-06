Polski Ład w Zamościu. Przebudowany zostanie stadion miejski oraz ulica Braterstwa Broni. To od dawna oczekiwane inwestycje

Przebudowana będzie m.in. cała arena sportowa. Powstanie tam nowe boisko oraz część lekkoatletyczna. Pojawią się również m.in. tzw. urządzenia rozgrzewkowe, dwie dwuścieżkowe skocznie do skoków w dal oraz skocznie do skoków o tyczce oraz wzwyż. W planach jest także budowa dwóch rzutni do pchnięcia kulą. Zmodernizowane będą również trybuny stadionu, powstanie wieża sędziowska, nowe kasy biletowe, zaplecze itd. Inwestycja pochłonie 45 mln zł, z czego dofinansowanie z „Polskiego Ładu” to 32 mln zł (reszta to wkład własny).