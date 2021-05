Polski Nowy Ład. Co zmieni w ochronie zdrowia? Badania dla 40-latków, zapisy do lekarza przez internet i więcej pieniędzy dla lekarzy asz

Zobacz galerię (11 zdjęć) Polski Ład to program Zjednoczonej Prawicy na najbliższe lata. Jaki nowy ład PiS chce zaprowadzić w ochronie zdrowia? Zmiany dotkną każdego - zobacz, jakie będą. scyther5/gettyimages.com Zobacz galerię (11 zdjęć)

Polski Ład (wcześniej: Nowy Ład) został ogłoszony w sobotę 15 maja, choć niektóre propozycje programowe już wcześniej przeciekały do mediów, a w weekend tylko się potwierdziły. PiS, Porozumienie Jarosława Gowina i Solidarna Polska przedstawiły obszerny program, mający na celu gospodarczą odbudowę Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię koronawirusa. W strategii znalazło się także miejsce dla zmian w ochronie zdrowia. Dotkną one pacjentów, lekarzy i szpitale. Sprawdź, co Polski Nowy Ład zmieni w tym obszarze.