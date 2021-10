Polski-Cukier MKS Avia Świdnik pokonał we własnej hali ekipę SMS PZPS Spała. Zobacz zdjęcia

Co prawda początek meczu, to walka punkt za punkt, ale po serii zagrywek Kamila Kosiby, gospodarze odskoczyli od rywali na 10:5. W kolejnej fazie premierowego seta, przy serwisie Tytusa Nowika spalska drużyna zbliżyła się do świdniczan na 12:15, jednak od tej pory stroną dominującą byli ponownie podopieczni trenera Witolda Chwastyniaka, wygrywając tę część gry do 19.

Początek drugiego seta należał do przyjezdnych, którzy dzięki zagrywkom Kamila Szymendery wyszli na prowadzenie 9:7. Chwilę później świdniczanie doprowadzili jednak do remisu 9:9 i od tego momentu dyktowali już warunki gry na boisku, powiększając stopniowo swoją przewagę. Avia wygrała ostatecznie wysoko drugą partię do 15, obejmując prowadzenie w meczu 2:0.

Set numer trzy okazał się zarazem ostatnim. Od początku inicjatywa należała do świdniczan (7:4, 11:6, 20:11), którzy pokazali lekcję siatkówki spalskiej młodzieży. Dopiero w końcówce tego seta w szeregi gospodarzy wkradło się lekkie rozluźnienie, ale nie przeszkodziło to im w pewnym zwycięstwie 25:18 i całym pojedynku 3:0.