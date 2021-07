Pomagają rodzinie zmarłego strażaka. Liczy się każda złotówka!

Można też pomóc w inny sposób. - Robimy co możemy. Należy podkreślić, że okoliczni mieszkańcy zachowują się pięknie, ofiarnie – mówi Tomasz Nowacki, naczelnik OSP w Rudzie Solskiej. - Jak? Puściliśmy niedawno po okolicy dwie puszki na pieniądze dla osieroconej rodziny. To taka doraźna pomoc. Mieszkańcy Rudy Solskiej ofiarowali tam w sumie 3,1 tys, zł, a sąsiedniej Woli Dereźniańskiej – 1,7 tys. zł oraz 50 funtów. Pieniądze już przekazaliśmy.

Co tak bardzo poruszyło mieszkańców gminy Biłgoraj? Do tragedii doszło na początku lipca. Tego dnia z będącego w przebudowie dachu remizy w Rudzie Solskiej spadł 45-letni Robert Tworek, wieloletni strażak miejscowej OSP. Pracował tam społecznie. Mężczyzna natychmiast został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Pozostawił żonę i troję dzieci (w wieku 10, 17 i 19 lat). Miejscowi druhowie i okoliczni mieszkańcy natychmiast ruszyli z pomocą dla rodziny zmarłego, która jest w trudnej sytuacji materialnej. Strażacy zorganizowali zbiórkę na portalu zrzutka.pl. Zebrano tam już ponad 8 tys. zł. Zbiórkę pieniędzy odbyła się też w dwóch miejscowościach gminy Biłgoraj. Teraz trwa jeszcze w miejscowych sklepach.