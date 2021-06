„Pomagam, bo to daje mi siłę”. Szlachetna Paczka czeka na nowych wolontariuszy. Rekrutacja już ruszyła

W tym roku szeregi Szlachetnej Paczki w całej Polsce docelowo ma zasilić 14 tys. wolontariuszy. Mogą nimi zostać osoby, które chcą mądrze pomagać innym. Wolontariusze Szlachetnej Paczki zajmują się przede wszystkim pomocą osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej, przewlekle chorym, samotnym seniorom, osobom żyjącym w warunkach skrajnej biedy, a także ludziom doświadczonym skutkami pandemii koronawirusa.

– Pomagam, bo gdy to robię, sama ze sobą czuję się lepiej. Oddaję to, co dostałam kiedyś – tłumaczy Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. – Szukamy takich osób, które chcą poczuć się potrzebne, które chcą mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość.