Pomnik węgla, poziomy dzwon i kolorowe schody. Zaczął się Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City

Trasa wernisażowego zwiedzania rozpoczęła się pod budynkiem Centrum Kultury i wiodła głównym traktem Krakowskiego Przedmieścia aż na Stare Miasto, gdzie umieszczono większość prac. Finałem trasy była monumentalna praca autorstwa Leona Tarasewicza na schodach prowadzących z Placu Zamkowego.

Idea tegorocznej edycji to "UFORMOWANIE". Cała inicjatywa wyszła (jak co roku) od Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA, kuratorem zaś jest Robert Kuśmirowski.

Wszystkie instalacje zostaną z nami aż do końca października. Więcej o festiwalu na stronie organizatora.