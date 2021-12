Pomoc dla świdnickich susłów. Jakie działania podjąć w celu wzmocnienia jego obecności?

Na zlecenie Portu Lotniczego Lublin firma GOBIO zajmująca się usługami przyrodniczymi przeprowadziła badania liczebności, zagęszczenia i rozsiedlenia populacji susła perełkowanego na trawiastej części lotniska w Świdniku. Prace wykonano wiosną i latem.

– Suseł perełkowany jest jednym ze znaków rozpoznawczych Świdnika. Kolonia susłów zadomowiona na świdnickim lotnisku liczyła nawet ponad 10 tysięcy osobników, jednak z czasem zaczęła dramatycznie maleć – informuje Urząd Miasta Świdnik.

Wiosną na terenie objętym badaniami zlokalizowano 96 nor susła perełkowanego, spośród których 46 było zamieszkanych. W lecie naliczono ich 119, z których 83 były aktywne.

Jak wynika z raportów, obecność portu lotniczego sprzyja susłom. Jego ogrodzenie zabezpiecza przed wtargnięciem ludzi i zwierząt, przy czym nie stanowi bariery dla małych ssaków i nie ogranicza ich potencjalnej migracji. To co szkodzi gryzoniom to m.in. wysoka trawa, wyjałowienie terenu spowodowane brakiem nawożenia mineralnego oraz drapieżniki.