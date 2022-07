Popłynie rzeka pieniędzy na nowy stadion żużlowy. Poznaliśmy kwotę, którą architekci chcą otrzymać za przygotowanie dokumentacji

Konsorcjum, w skład którego wchodzą dwie firmy: Kavoo Invest z Poznania oraz Sybilski, Wesoły and Partners Constructions z Wrocławia, to jedyny gracz, który pozostał na placu boju o zaprojektowanie nowego stadionu żużlowego. Określiło właśnie, ile chce dostać za wykonie pełnej dokumentacji obiektu - 7,4 mln zł. To o niespełna 185 tys. zł mniej niż lubelski ratusz chciał wydać na ten cel.

- Oferta złożona w postępowaniu zawiera informacje i dokumenty wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wskazane w Opisie Potrzeb i Wymagań – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza. I dodaje: - Złożona oferta będzie teraz podlegać badaniu i analizie. Dopiero po zakończeniu tych czynności przez komisję przetargową podejmowane będą dalsze decyzje.

Kiedy te decyzje mogą zapaść? - Trudno na ten moment wskazać termin zakończenia tego postępowania – twierdzi Góźdź.