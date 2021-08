Poprawki w budżecie do… poprawki. Fundacja Wolności chce zmian i pisze petycję do Rady Miasta Lublin

Budżet Lublina na 2021 r. radni przyjęli w grudniu 2020 r. To dokument określający z jakich źródeł i w jakiej wysokości wpływają pieniądze do kasy miasta i na co następnie są wydawane. Określają politykę finansową na cały rok.

- Zmiany do budżetu miasta są przedmiotem obrad niemal każdego posiedzenia rady – podkreśla Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności. Fundacja złożyła petycję do Rady Miasta o zmianę obecnych zasad dotyczących korekt w budżecie. Statut Lublina określa, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powinien trafić do radnych na 14 dni przed sesją. To sztywny termin. Ale jest też „luka”. Chodzi o tzw. autopoprawki.