Pora wyjąć łyżwy z szafy! W ten weekend rusza nowy sezon na Icemanii. Jak mieszkańcy bawli się w ubiegłym roku? Zobacz zdjęcia

- W ubiegłym sezonie Icemanie odwiedziło blisko 90 tysięcy osób. Najpopularniejsze były oczywiście wszystkie weekendy, ferie, a także przerwa świąteczno-noworoczna, kiedy to każdego dnia z lodowiska korzystało po kilka tysięcy osób - mówi Miłosz Bednarczyk, rzecznik prasowy MOSiR "Bystrzyca" w Lublinie. Dodaje także, że sporym powodzeniem cieszyła się także wypożyczalnia sprzętu.

Łyżwy wypożyczano blisko 55 tysięcy razy, kaski – ponad 2 tys., a pingwiny czy misie, pomagające najmłodszym utrzymać się na lodzie – ponad tysiąc razy. W związku z dużym zainteresowaniem lodowisko wychodzi naprzeciw klientom i udostępnia dodatkową, przedpołudniową tercję przeznaczoną do jazdy indywidualnej i grupowej.

- Sesje popołudniowo-wieczorne zostały wydłużone do maksimum. W tym czasie zrezygnowaliśmy także z przerw na konserwację lodu. Teraz rolba będzie wyjeżdżała na lód wtedy, kiedy będzie to konieczne. Łyżwiarze będą mogli tym czasie poczekać obok tafli, by po skończeniu procesu jak najszybciej wrócić na lód - dodaje Bednarczyk.