Poranny przejazd ulicą Wyszyńskiego w Świdniku z „niespodziankami” dla kierowców

O utrudnieniach związanych z remontem ul. Wyszyńskiego mają ostrzegać m.in. odpowiednie znaki, w tym tzw. pachołki. W poniedziałek rano w naszej redakcji rozdzwoniły się telefony od oburzonych kierowców.

- Część pachołków została zniszczona i jest rozrzucona po okolicy - skarżyli się. - To zabezpieczenie to zdecydowanie za mało, aby uniknąć dziury w jezdni. Najgorzej jest w godzinach nocnych i rano, gdy te są praktycznie niewidoczne.

W podobnym tonie wypowiadają się również użytkownicy portalu Spotted Świdnik.

- Teraz to jeszcze nawet widać te dziury. Jak zmrok zapadał i wszędzie było szaro - to dopiero była jazda. Przy tych trzech pachołkach, zero jakiegokolwiek odblasku, a światło latarni jeszcze nie docierało. Widać po zdjęciach, że pachołki spokojnego wieczoru nie miały - napisał na portalu pan Dariusz.