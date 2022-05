Porażka Motoru w najważniejszym meczu dekady. Awans musi poczekać

Motor podbudowany wygraną 4:0 nad Wigrami Suwałki na spotkanie w Chorzowie wyszedł w identycznym składzie personalnym. Pierwszy raz groźnie pod którąkolwiek z bramek zrobiło się w 5. minucie spotkania, kiedy ładnie w pole bramkowe Ruchu zacentrował Damian Sędzikowski. Defensywa „Niebieskich” dobrze poradziła sobie jednak z tą sytuacją.

Chwilę później akcja przeniosła się na stronę boiska. Tomasz Wójtowicza zagrał górą do Tomasza Foszmańczyka, który długo nie myśląc zdecydował się na strzał. Uderzenie ręką w polu karnym zablokował Tomasz Kołbon. Sędziujący to spotkanie Daniel Stefański nie miał wątpliwości, dyktując karnego. Do piłki podszedł Michał Mokrzycki, który w 7. minucie pewnie pokonał Sebastiana Madejskiego (1:0).

W 9. minucie mogło być już 2:0. Błąd w obronie popełnił Rafał Król. Po nim w sytuacji sam na sam z Madejskim znalazł się Daniel Szczepan. Tym razem góra w tym starciu okazał się golkiper lublinian.